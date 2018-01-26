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Курсы валют по карточным операциям на 26.01.18
11:03 26.01.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 26 января 2017г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.4500
|28.6533
|35.3000
|35.7143
|5.0000
|5.2000
|ОТП Банк
|28.5000
|28.7000
|35.6800
|35.9300
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|28.4500
|28.8000
|35.4000
|36.1000
|Ощадбанк
|28.4000
|28.8100
|34.6500
|35.8500
|3.3200
|5.2000
|Креди Агриколь Банк
|28.4500
|28.7500
|35.2000
|35.7700
|Укрэксимбанк
|28.2000
|28.7500
|34.8300
|35.9000
|Райффайзен Банк Аваль
|28.4091
|28.8000
|35.4610
|36.0500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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