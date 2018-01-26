На межбанке 25 января объем торгов долларом уменьшился на $27,7 млн до $170,2 млн

В четверг, 25 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 27,7 млн долларов по сравнению с 24 января до 170,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 34,3 млн долларов по сравнению с 24 января до 195,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 3 коп в четверг понизился на 9 коп до 28,73 UAH/USD.