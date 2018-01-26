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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Средневзвешенный курс доллара на межбанке 26 января составил 28.5486 грн

16:13 26.01.2018 |

Финансы

НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.

Межбанк


Час

26.01.2018

25.01.2018

Кількість угод

Обсяг купівлі та продажу,

млн. доллар США

Середньозважений курс доллара

Середньозважений курс межбанк

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28.5973

28.8000

11:00

62

32.28

28.5859

28.7617

11:30

116

58.62

28.5741

28.7589

12:00

180

91.88

28.5655

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12:30

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180.70

28.5641

28.7539

13:00

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484

280.66

28.5583

28.7510

14:30

542

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28.5568

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28.7476

16:00

682

416.88

28.5486

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16:30

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28.7454

17:00

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ПО РУБРИКАМ

19:16 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 26 ян­ва­ря еще не­сколь­ко под­рос­ли

18:59 Нац­банк упро­стил биз­несу усло­вия про­да­жи ино­стран­ной ва­лю­ты

18:02 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 26.01.18

17:44 4 глав­ных триг­ге­ра для кра­ха крип­то­ва­лют

16:44 По­вы­ше­ние учет­ной став­ки су­ще­ствен­но не от­ра­зит­ся на де­по­зит­ных став­ках, рост роз­нич­но­го по­треб­кре­ди­то­ва­ния со­хра­нит­ся - бан­ки­ры

16:13 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 26 ян­ва­ря со­ста­вил 28.5486 грн

14:26 Крип­то­ва­лю­ты де­ше­ве­ют по­сле за­пре­та япон­ской бир­жи на вы­вод средств

13:48 Фунт стер­лин­гов до­ро­жа­ет на дан­ных о ро­сте ВВП Ве­ли­ко­бри­та­нии

12:40 Бир­жи АТР 26 ян­ва­ря за­кры­лись раз­но­на­прав­лен­но на про­ти­во­ре­чи­вых за­яв­ле­ни­ях вла­стей США о дол­ла­ре

11:31 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 26.01.18

11:28 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 26.01.18

11:10 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 25.01.18

11:03 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 26.01.18

10:45 На меж­бан­ке 25 ян­ва­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром умень­шил­ся на $27,7 млн до $170,2 млн

09:42 По ито­гам 2017 го­да сум­ма по­ступ­ле­ний в лик­ви­ди­ру­е­мые бан­ки со­ста­ви­ла 9,862 млрд гри­вен

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19:20 Апел­ля­ци­он­ный суд Ан­глии от­ло­жил рас­смот­ре­ние апел­ля­ции Укра­и­ны по дол­гу пе­ред Рос­си­ей на $3 млрд

18:59 Нац­банк упро­стил биз­несу усло­вия про­да­жи ино­стран­ной ва­лю­ты

18:45 Ка­б­мин пред­ла­га­ет Ра­де утвер­дить по­да­чу за­явок на па­тен­ты в элек­трон­ной фор­ме

18:14 Це­ны на нефть ме­ня­ют­ся раз­но­на­прав­лен­но 26 ян­ва­ря, за­вер­ша­ют не­де­лю ро­стом

17:00 Пти­це­во­ды от­ве­ти­ли на об­ви­не­ния АМКУ в це­но­вом сго­во­ре

16:55 В 2018 го­ду Ни­бу­лон по­стро­ит пе­ре­гру­зоч­ные тер­ми­на­лы в За­по­рож­ской и Дне­про­пет­ров­ской об­ла­стях

12:33 Роз­нич­ные це­ны ав­то­га­за вы­рос­ли на 3-20 коп

12:31 Роз­нич­ные це­ны на бен­зин и ДТ вы­рос­ли на 0,04-1 грн

09:49 Южа­ни­на рас­кри­ти­ко­ва­ла озву­чен­ную ра­нее оцен­ку по­терь бюд­же­та от на­ло­га на вы­ве­ден­ный ка­пи­тал в 80 млрд грн

09:12 Тор­го­вая бло­ка­да Дон­бас­са ухуд­ши­ла по­ка­за­тель пром­про­из­вод­ства на 4 про­цент­ных пунк­та

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19:20 Апел­ля­ци­он­ный суд Ан­глии от­ло­жил рас­смот­ре­ние апел­ля­ции Укра­и­ны по дол­гу пе­ред Рос­си­ей на $3 млрд

18:54 США вве­ли санк­ции про­тив 21 физ- и 21 юр­ли­ца из-за кон­флик­та в Укра­ине

16:32 Эр­до­ган хо­чет рас­ши­рить во­ен­ную опе­ра­цию на всю гра­ни­цу с Си­ри­ей

15:55 Пра­ви­тель­ство Ис­па­нии опро­те­сту­ет в су­де кан­ди­да­ту­ру Пуч­де­мо­на

13:37 Укра­и­на смог­ла оста­но­вить "блиц-криг" по воз­вра­ще­нию РФ в ПАСЕ - Арьев

13:18 5 здо­ро­вых и эко­ло­ги­че­ски чи­стых стран ми­ра

10:42 Гла­ва ЦБ Швей­ца­рии не счи­та­ет про­ис­хо­дя­щее в ми­ре "ва­лют­ной войной"

09:01 Лу­ка­шен­ко от­ме­нил на­лог на ту­не­яд­цев. Но ли­шит льгот не­ра­бо­та­ю­щих

25.01 Сек­ре­тарь Ве­не­ци­ан­ской ко­мис­сии: из Вен­грии зву­чат до­воль­но ис­кус­ствен­ные тре­бо­ва­ния к Укра­ине

25.01 Гла­ва ЕЦБ ви­дит не­об­хо­ди­мость в со­хра­не­нии сти­му­ли­ро­ва­ния для уси­ле­ния ин­фля­ции, ев­ро пре­вы­сил $1,25

25.01 Росс: ре­аль­ный про­тек­ци­о­нист - Ки­тай, а не США

25.01 Чет­верть всех сы­ров мог­ли быть вве­зе­ны в Рос­сию кон­тра­бан­дой из Укра­и­ны

25.01 Мак­рон рас­ска­зал в Да­во­се о кри­зи­се гло­ба­ли­за­ции

24.01 Eni го­во­рит о при­оста­нов­ке бу­ре­ния с Рос­нефтью на Чер­ном мо­ре, Рос­нефть уве­ря­ет, что ра­бо­ты про­дол­жа­ют­ся

24.01 По­че­му ми­ро­вые дер­жа­вы не оста­но­вят ту­рец­кую Олив­ко­вую ветвь

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25.01 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние аэро­пор­та Жу­ля­ны

24.01 Еди­ный элек­трон­ный би­лет за­ра­бо­та­ет в Ки­е­ве к се­ре­дине го­да - Клич­ко

24.01 Ито­ги рын­ка не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва в 2017 го­ду. Про­гноз на 2018 год

24.01 Big Mac index: грив­ня не­до­оце­не­на на 69%

23.01 Укра­и­на под­ня­лась на 4 по­зи­ции в рей­тин­ге луч­ших стран ми­ра

23.01 Укра­и­на опу­сти­лась на 46 ме­сто в топ-50 са­мых ин­но­ва­ци­он­ных эко­но­мик ми­ра

23.01 Ко­ли­че­ство но­востро­ек в Ки­е­ве в 2017г вы­рос­ло на 27% - экс­пер­ты

23.01 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен объ­явил тен­дер на стро­и­тель­ство мет­ро на Ви­но­гра­дарь

22.01 Укра­и­на ве­дет пе­ре­го­во­ры о ли­бе­ра­ли­за­ции ви­зо­во­го ре­жи­ма с 20 стра­нам - Клим­кин

17.01 Укра­и­на вер­ну­ла свою при­вле­ка­тель­ность для меж­ду­на­род­но­го ри­тей­ла

12.01 Внед­рить си­сте­му элек­трон­но­го би­ле­та в Ки­е­ве пла­ни­ру­е­стя во вто­ром квар­та­ле 2018 го­да

12.01 Па­вел Фукс ку­пил долг ки­ев­ско­го мет­ро в 1,8 млрд

09.01 Пол­но­цен­ный за­пуск Wi-Fi в ки­ев­ском мет­ро сно­ва пе­ре­но­сит­ся

09.01 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

09.01 Ки­ев­ские вла­сти сда­дут в арен­ду на 10 лет по­чти ты­ся­чу оста­но­вок

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16:11 Апел­ля­ци­он­ный суд на­зна­чил Са­а­ка­шви­ли ноч­ной до­маш­ний арест

13:37 Укра­и­на смог­ла оста­но­вить "блиц-криг" по воз­вра­ще­нию РФ в ПАСЕ - Арьев

11:43 Ка­ки­ми ко­зы­ря­ми бу­дут ме­рять­ся Вол­кер и Сур­ков от­но­си­тель­но Укра­и­ны

25.01 Тру­ха­но­ва встрях­ну­ло: Одес­ских де­пу­та­тов до­пра­ши­ва­ют, мэр пря­чет­ся, а сес­сию пе­ре­но­сят

25.01 ЛАЗы пре­ткно­ве­ния: По­че­му Са­до­во­му еще не раз на­пом­нят о его рос­сий­ском дол­ге

25.01 Сек­ре­тарь Ве­не­ци­ан­ской ко­мис­сии: из Вен­грии зву­чат до­воль­но ис­кус­ствен­ные тре­бо­ва­ния к Укра­ине

25.01 Ка­б­мин от­ло­жил уволь­не­ние На­си­ро­ва

25.01 БПП или НФ. Ко­му до­ста­нет­ся крес­ло гла­вы Цен­триз­бир­ко­ма

24.01 Пе­ре­черк­нут ли рус­ские хам­ством свое воз­вра­ще­ние в ПАСЕ

24.01 Ре­аль­ным ко­неч­ным бе­не­фи­ци­а­ром, сто­яв­шим за EPIC в про­цес­се при­ва­ти­за­ции "Укртелекома", был Хо­рош­ков­ский – СКМ

24.01 Мил­ли­о­нер и рек­тор КПИ : Кто та­кой Згу­ров­ский, ко­то­рый бу­дет при­смат­ри­вать за Укро­бо­рон­про­мом

23.01 ZIK Hard: Порт­нов из­ло­жил про­грам­му ре­ван­ша Пу­ти­на в Укра­ине

23.01 Вол­шеб­ник Изу­мруд­но­го го­ро­да. Как Са­а­ка­шви­ли пре­вра­ща­ет­ся в ве­ли­ко­го Гу­дви­на

23.01 Вой­ны пра­вых: С чем пой­дут на вы­бо­ры Би­лец­кий и Тяг­ни­бок

23.01 Ка­ких сюр­при­зов ждать от вой­ны меж­ду спец­служ­ба­ми

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12:10 Бес­пи­лот­ные ми­ни-ав­то­бу­сы на­ча­ли пе­ре­во­зить пас­са­жи­ров в Сток­голь­ме

25.01 Vivo X20 Plus UD, пер­вый в ми­ре смарт­фон с дак­ти­ло­ско­пом под экра­ном, пред­став­лен офи­ци­аль­но

25.01 Элек­тро­ка­ры ки­тай­ской Great Wall раз­ра­бо­та­ют в Ев­ро­пе

25.01 DJI по­ка­за­ла Mavic Air: ком­пакт­ный дрон с 4K и управ­ле­ни­ем же­ста­ми за $800

25.01 Android 8.1 по­ка­зы­ва­ет ско­рость до­ступ­ных се­тей Wi-Fi

23.01 Те­ку­щее со­сто­я­ние и пер­спек­ти­вы сайдчей­нов

23.01 Смарт­фон Red Hydrogen One, осна­щен­ный го­ло­гра­фи­че­ским дис­пле­ем, по­сту­пит в про­да­жу этим ле­том

23.01 Уче­ные на­шли спо­соб де­лать кар­бон из со­ло­мы и ку­ку­ру­зы

22.01 Jeep рас­крыл внеш­ность се­ми­мест­но­го вне­до­рож­ни­ка

22.01 Ме­нее чем за 10 лет ха­ке­ры по­хи­ти­ли по­ряд­ка $1,2 млрд в крип­то­ва­лю­тах

22.01 Тех­но­ло­гия Huawei поз­во­лит за­ря­дить ба­та­рею смарт­фо­на до 48 % за 5 ми­нут

22.01 Amazon от­крыл пер­вый уни­вер­сам без касс

22.01 Марк Цу­кер­берг: Facebook опре­де­лит на­деж­ность ис­точ­ни­ков но­во­стей через опрос

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

19.01 Virgin Hyperloop One пла­ни­ру­ет со­еди­нить глав­ные аэро­пор­ты Лон­до­на си­сте­мой вы­со­ко­ско­рост­ных ва­ку­ум­ных тон­не­лей

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25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

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