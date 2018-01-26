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Доллар дешевеет к мировым валютам 26 января, несмотря на заявления Трампа
08:40 26.01.2018 |
Доллар дешевеет к мировым валютам в пятницу утром, инвесторы отыгрывают противоречивые комментарии президента США Дональда Трампа и министра финансов Стивена Мнучина об американской валюте, следует из данных торгов.
По состоянию на 08.12 EET курс евро к доллару рос до 1,2434 доллара за евро с 1,2397 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 109,3 иены за доллар со 109,41 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,28%, до 89,14 пункта.
В четверг Дональд Трамп заявил, что доллар будет укрепляться. "У нас дела идут так хорошо, наша страна становится настолько сильнее в экономическом и, кстати, в других отношениях тоже, что доллар будет сильнее и сильнее. В конечном счете я бы хотел увидеть сильный доллар", - сказал президент в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Однако участники рынка сомневаются, смогут ли эти заявления президента в долгосрочной перспективе изменить тенденцию снижения курса доллара, пишет агентство Рейтер. Днем ранее министр финансов США в Давосе заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США, поскольку американская торговля развивается при более дешевом долларе. На этих комментариях курс доллара упал примерно на 2%.
Опасения трейдеров также сохраняются относительно протекционизма в США. Во вторник Трамп подписал ограничения на ввоз в страну стиральных машин и элементов солнечных батарей, поскольку иностранные производители, в основном китайские, активно демпингуют на американском рынке и разоряют тем самым американских потребителей.
"Я считаю, что торговая политика Трампа, которую, как мне кажется, поддержат, будет способствовать ослаблению доллара", - приводит агентство мнение директора по торговле Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).
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