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Ужесточение монетарной политики будет иметь ограниченное влияния на валютную либеразиацию - НБУ
16:42 25.01.2018 |
Решение Национального банка Украины (НБУ) о повышении учетной ставки будет иметь ограниченное влияние на дальнейшие решения центробанка в направлении валютной либерализации.
"Либерализация валютного рынка - это приоритет для НБУ. Мы неоднократно говорили, что те ограничения, которые у нас сегодня еще присутствуют, являются сдерживающими для притока прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику. Поэтому закон о валюте, который практически готов, мы вскоре будем представлять на Национальном совете реформ, будем вносить в парламент как приоритетный", - сказал временно исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий во время монетарного брифинга в Киеве в четверг.
В свою очередь, замглавы Нацбанка Олег Чурий сообщил, что центробанк должен балансировать между целью относительно низкой и стабильной инфляции и негативным влиянием валютных ограничений на рост ВВП.
"Если говорить о либерализации, то основным критерием в этом году для дальнейшей либерализации будет состояние валютного рынка, поскольку либерализация, в первую очередь, направлена на стимулирование экономического роста", - сказал он.
Как сообщалось, Нацбанк Украины в рамках дальнейшей валютной либерализации намерен разрешить репатриацию дивидендов за 2017 год намерен ослабить ограничения на досрочное погашение внешних кредитов. Решение о дивидендах будет принято после анализа прогнозной информации банков о планах их клиентов по перечислению соответствующих доходов.
Регулятор также может рассмотреть возможность дальнейшего ослабления ограничений на досрочное погашение кредитов.
В более дальней перспективе центробанк намерен разрешить клиентам банков покупать валюту на условиях "форвард" под погашение валютных кредитов, отменить требование о предварительном депонировании средств при покупке валюты на межбанковском валютном рынке на отдельном счете (режим "Т+1"), а также снизить норматив обязательной продажи валюты.
В отношении банков НБУ намерен пошагово пересмотреть лимиты общей открытой валютной позиции с целью в перспективе выйти на схему 5/5 (длинная/короткая) с 1/10, а также отменить суточный лимит на покупку валюты в позицию банка, который в настоящее время установлен в размере 1% регулятивного капитала.
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