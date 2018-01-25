Портфель ОВГЗ банков Украины увеличился на 1,3 млрд грн

Как сообщил Нацбанк на официальном сайте в четверг, суммарный портфель ОВГЗ увеличился на 2,399 млрд грн (на 0,32%) до 754,333 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности небанковских учреждений и нерезидентов увеличился незначительно – на 0,477 млрд грн и 0,605 млрд грн соответственно.
Портфель ОВГЗ в собственности НБУ остался без изменений.
Официальный курс на 25 января – 28,865367 грн/$1
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 15.01
|751059.93
|360572.80
|361656.87
|22087.20
|1487.90
|5255.16
|на 16.01
|751305.81
|360572.80
|361892.51
|22094.60
|1490.63
|5255.26
|на 17.01
|751641.10
|360572.80
|362205.09
|22101.95
|1505.72
|5255.55
|на 18.01
|751244.32
|358572.80
|363398.53
|22510.13
|1505.97
|5256.89
|на 19.01
|751757.67
|358572.80
|363649.58
|22760.99
|1517.04
|5257.27
|на 22.01
|752068.68
|358572.80
|363883.53
|22834.13
|1520.72
|5257.49
|на 23.01
|751974.86
|358570.49
|363831.42
|22792.72
|1522.14
|5258.10
|на 24.01
|751934.51
|358570.49
|363790.68
|22789.18
|1521.32
|5262.85
|на 25.01
|754333.10
|358570.49
|365081.74
|23265.95
|1547.01
|5867.91
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 25 января – 28865367 грн/$1.