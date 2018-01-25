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Курсы валют по карточным операциям на 25.01.18
11:40 25.01.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 25 января 2017г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.6000
|28.9017
|35.2000
|35.7143
|5.0000
|5.2000
|ОТП Банк
|28.6000
|28.8000
|35.4100
|35.6500
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|28.7000
|28.9000
|35.2500
|35.8500
|Ощадбанк
|28.5500
|28.8700
|34.5500
|35.8700
|3.3200
|5.1500
|Креди Агриколь Банк
|28.5500
|28.8500
|35.4000
|35.9500
|Укрэксимбанк
|28.7000
|28.9500
|34.5100
|35.8100
|Райффайзен Банк Аваль
|28.5714
|28.9000
|35.2113
|35.6500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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