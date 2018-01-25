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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ продал 24 января банкам депозитные сертификаты на 16 038 млн гривен

11:04 25.01.2018 |

Финансы

 

Национальный банк в среду, 24 января, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 16 038 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 50 банкам на сумму 15 738 млн гривен и сроком на 70 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,50% годовых 2 банкам на сумму 300 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 23 января продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 15 516 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В 2017 году Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен, что на 9,5% меньше, чем за 2016 год.

В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
 

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