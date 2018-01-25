На межбанке 24 января объем торгов долларом уменьшился на $51,1 млн до $197,9 млн

В среду, 24 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 51,1 млн долларов по сравнению с 23 января до 197,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 47 млн долларов по сравнению с 23 января до 229,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 3 коп в среду опустился на 3 коп до 28,82 UAH/USD.