Доллар США продолжает дешеветь 25 января, индекс валют EM подскочил до рекорда

Курс доллара продолжает снижаться в четверг после заявлений в поддержку слабой нацвалюты, которые министр финансов США Стивена Мнучина сделал днем ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Кроме того, внимание трейдеров сосредоточено на заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Евро торгуется днем в районе $1,2412 против $1,2408 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас около 135,27 иены по сравнению со 135,53 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 108,98 иены против 109,22 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,09%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,19%.

Индекс MSCI Emerging Markets Currency, в расчет которого входят валюты стран с развивающейся экономикой, подскочил на 0,8% и достиг рекорда из-за падения курса доллара и повышения спроса на рискованные активы. Лидером роста выступают южнокорейская вона, а также тайваньский доллар.

"У валютных трейдеров волосы встают дыбом от заявлений Стивена Мнучина, - заявил главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди. - Заседание Европейского центрального банка является самым важным пунктом повестки дня экономического календаря на сегодня, и пока не сложилось общего мнения о том, как председатель Марио Драги может повлиять на курс евро, когда ожидания относительно курса и политики вдруг перестали что-либо значить в этом странном новом мире торговли на валютном рынке в последние пару месяцев".

ЕЦБ сохранит денежно-кредитную политику без изменения по итогам заседания в четверг, прогнозируют аналитики.