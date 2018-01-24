Финансовые новости
- |
- 24.01.18
- |
- 18:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар упал до минимума с 2014г на заявлениях министра финансов США
15:47 24.01.2018 |
Курс доллара демонстрирует существенное падение в ходе торгов в среду после того, как министр финансов США Стивен Мнучин высказал поддержку слабой нацвалюте.
Евро торгуется днем в районе $1,2385 против $1,2299 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится сейчас около 135,20 иены по сравнению со 135,66 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 109,39 иены против 110,31 иены во вторник.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, рухнул на 0,63% - до 89,71 пункта. Показатель опустился ниже отметки в 90 пунктов впервые с декабря 2014 года, отмечает Dow Jones.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, упал на 0,71%.
Ослабление доллара США обеспечивает поддержку американской экономике за счет улучшения условий для внешней торговли, заявил С.Мнучин, отвечая на вопросы журналистов в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Таким образом, он отошел от обычной для представителей правительства США практики поощрения сильной американской валюты.
Он отметил, что рынок американской валюты является одним из наиболее ликвидных, и краткосрочная динамика доллара не вызывает у него опасений, пишет газета The Guardian.
"Когда происходит синхронный рост экономик, когда вы видите подъем почти везде в мире и повышение торговли, такой период является слабым для доллара, - полагает глава отдела глобальной валютной стратегии Goldman Sachs Камакша Тривиди. - Период между 2003 годом и 2006 годом является хорошим примером. ФРС тогда повышала ставки, но рост глобальной экономики ускорился, и доллар значительно ослабел".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кремлевский список может подтолкнуть российские банки к новому дерискингу
ТОП-НОВОСТИ
|Перечеркнут ли русские хамством свое возвращение в ПАСЕ
|Big Mac index: гривня недооценена на 69%
|Доллар все еще слишком силен
|Реальным конечным бенефициаром, стоявшим за EPIC в процессе приватизации "Укртелекома", был Хорошковский – СКМ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 24 января составил 28.8654 грн
|Доллар упал до минимума с 2014г на заявлениях министра финансов США
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.01.2018
|Доллар все еще слишком силен
|Биржи АТР, кроме Японии, закрылись 24 января ростом на оптимизме из США
|Южная Корея ужесточает контроль криптовалют, Япония не спешит запускать фьючерсы на биткойн
Это интересно
|Менее чем за 10 лет хакеры похитили порядка $1,2 млрд в криптовалютах
|Технология Huawei позволит зарядить батарею смартфона до 48 % за 5 минут
|Amazon открыл первый универсам без касс
|Марк Цукерберг: Facebook определит надежность источников новостей через опрос
|О чем не стоит говорить на работе: 8 советов
|Названы самые дорогие и самые дешевые города мира
|Virgin Hyperloop One планирует соединить главные аэропорты Лондона системой высокоскоростных вакуумных тоннелей