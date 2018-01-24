Южная Корея ужесточает контроль криптовалют, Япония не спешит запускать фьючерсы на биткойн

Южная Корея ужесточает меры контроля рынка криптовалют: в соответствии с новым требованием регуляторов, лишь инвесторы с подтвержденным банковским счетом, привязанным к аккаунту на бирже криптовалют, смогут вкладывать деньги в виртуальные валюты.

Ранее власти Южной Кореи объявили о запрете анонимных криптовалютных счетов, а новые меры, которые вступят в силу 30 января 2017 года, требуют от банков и бирж устанавливать личности своих клиентов.

Рост популярности криптовалют вызывает все больше и больше опасений у регуляторов, которые беспокоятся, в частности, что этот рынок может использоваться для отмывания денег.

Доля Южной Кореи в общем объеме глобальных операций с биткойнами резко выросла в прошлом году, что заставило регуляторов бить тревогу, пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно данным CryptoCompare, южнокорейская вона в 2017 году использовалась в 4,5% всех транзакций с биткойнами, и, таким образом, стала второй по популярности после доллара США в этой сфере.

В соответствии с новыми правилами, клиентам криптовалютных бирж придется открывать счета в банках, обеспечивающих обслуживание этих торговых площадок, если они хотят продолжать инвестировать фиатные деньги в криптовалюты.

Инвесторы, у которых не будет счетов в этих банках, смогут вывести средства со счетов на бирже криптовалют, но не смогут пополнять их.

Новые меры вводятся с целью "минимизации побочных эффектов" сопровождающих торговлю криптовалютами, и "ни в коем случае не указывают на наше намерение дать официальный статус фирмам, работающим с криптовалютами, или оживить торговлю криптовалютами", говорится в заявлении южнокорейского регулятора Financial Services Commission.

Японский регулятор финансового сектора - Financial Services Agency (FSA) - не намерен спешить следовать за США и давать разрешение на торговлю фьючерсами на криптовалюты, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства, пожелавшего сохранить анонимность.

Руководство FSA обсуждало этот вопрос и на данный момент не видит необходимости в изменении законодательства, требуемом для запуска подобных продуктов, отметил источник.

По его словам, регулятор может рассмотреть этот шаг в будущем, если повысится спрос на такие сделки и появится необходимость в инструментах хеджирования рисков на рынке.

Американские биржевые операторы CBOE Global Markets Inc. и CME Group Inc. запустили торговлю фьючерсами на биткойн в декабре 2017 года.

В Японии запуск подобных контрактов требует изменения законодательства в части признания криптовалют финансовыми продуктами.

Курс биткойна в среду опустился на 0,3% - до $10804,44, свидетельствуют данные CoinDesk.

Накануне председатель совета директоров UBS Group AG Аксель Вебер заявил, что швейцарский банк не будет вести торговые операции с биткойнами или предлагать криптовалюты своим клиентам, поскольку ужесточение регулирования этого сектора может привести к резкому падению стоимости криптовалют.

"Это что-то, цена чего действительно неоднозначна", - заявил А.Вебер в интервью Bloomberg TV в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Тем временем эксперты Goldman Sachs в письме к инвесторам заявили, что биткойн является "пузырем", причем более крупным, чем в эру доткомов или в сравнении с луковицами тюльпанов.

Вспоминая о луковицах тюльпанов, эксперты проводят аналогию с XXVII веком, когда в Нидерландах был отмечен кратковременный всплеск ажиотажного спроса на луковицы этих цветов, завершившийся крахом.

