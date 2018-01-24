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Курсы валют по карточным операциям на 24.01.2018
11:31 24.01.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 24 января 2017г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.6500
|28.9855
|35.2000
|35.7143
|5.0000
|5.2000
|ОТП Банк
|28.7000
|28.9000
|35.1900
|35.4300
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|28.7000
|28.9500
|35.0000
|35.6000
|Ощадбанк
|28.5500
|28.9000
|34.4000
|35.5500
|3.3200
|5.1500
|Креди Агриколь Банк
|28.6500
|28.9500
|35.1500
|35.7000
|Укрэксимбанк
|28.7000
|28.9500
|34.5100
|35.8100
|Райффайзен Банк Аваль *
|28.5714
|28.9500
|35.0877
|35.5000
Данные за 23.01.2018
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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