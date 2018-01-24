На межбанке 23 января объем торгов долларом увеличился на $129 млн до $249 млн

Во вторник, 23 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 129 млн долларов по сравнению с 22 января до 249 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 129,4 млн долларов по сравнению с 22 января до 276,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 9 коп во вторник понизился на 3 коп до 28,85 UAH/USD.