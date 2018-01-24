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Информация об агентстве
Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 2,3 млрд гривен
Министерство финансов 23 января разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2 314,478 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 91 день на 1 193,720 млн гривен под 15,89% годовых, со сроком обращения 182 дня на 924,489 млн гривен под 16,00% годовых и со сроком обращения 1 092 дня на 196,268 млн гривен под 15,70% годовых.
|Номер аукциона
|8
|9
|10
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000200158
|Первичное размещение UA4000200166
|Первичное размещение UA4000200174
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|23.01.2018
|23.01.2018
|23.01.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|24.01.2018
|24.01.2018
|24.01.2018
|Срок оплаты процентов
|25.07.2018
|Срок оплаты процентов
|23.01.2019
|Срок оплаты процентов
|24.07.2019
|Срок оплаты процентов
|22.01.2020
|Срок оплаты процентов
|22.07.2020
|Срок оплаты процентов
|20.01.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|78.50
|Номинальный уровень доходности. %
|15.89
|16.00
|15.70
|Срок обращения (дней)
|91
|182
|1092
|Срок погашения
|25.04.2018
|25.07.2018
|20.01.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1241000000.00
|998250000.00
|246768000.00
|Объем удовлетворенных заявок(по номинальной стоимости)
|1241000000.00
|998250000.00
|196268000.00
|Общий объем выпуска(по номинальной стоимости)
|1241000000.00
|998250000.00
|196268000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|8
|6
|6
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|8
|6
|5
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|16.00
|16.00
|16.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|15.60
|16.00
|15.70
|Установленная доходность. %
|16.00
|16.00
|15.70
|Средневзвешенная доходность. %
|15.89
|16.00
|15.70
|Поступление в бюджет
|1193720390.00
|924489307.50
|196268000.00
Данные:МинфинУкраины
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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