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Биткоин торгуется ниже отметки в $11 тыс
07:44 24.01.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) опускается на торгах в среду ниже отметки в 11 тысяч долларов на беспокойстве инвесторов по поводу жесткого регулирования крипторынка в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 6.53 EET биткоин дешевел на 1% - до 10,67 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 1,52% - до 10,7 тысячи долларов, на GDAX - 2,12% - до 10,6 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 2,09% - до 10,6 тысячи долларов.
Согласным данным CoinMarketCap, некоторые другие криптовалюты также снижались в стоимости: Ethereum - на 1,59%, до 970,9 доллара, Bitcoin Cash - на 1,13%, до 1,6 тысячи долларов. При этом Ripple дорожал на 0,65%, до 1,32 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 518,02 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 35% всего рынка.
Во вторник агентство Yonhap со ссылкой на официальный источник сообщило, что в Южной Корее будет запрещен анонимный криптотрейдинг. Нововведения вступают в силу уже с 30 января. Теперь для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета. Кроме того, в сообщении отмечалось, что аккаунты, принадлежащие иностранцам и несовершеннолетним, будут заблокированы для операций с криптовалютами.
В понедельник агентство также писало, что несколько криптовалютных бирж могут быть вынуждены платить налог в размере 24,2% к выручке за прошлый год. При этом им придется передавать данные по сделкам пользователей. Игроки также ожидают, что позднее в среду независимое американское рейтинговое агентство Weiss Ratings выпустит классификатор, содержащий инвестиционную оценку ряда популярных криптовалют.
По мнению экспертов, такой классификатор привлечет внимание институциональных инвесторов и "новые деньги" на этот развивающийся рынок. Помимо биткоина в классификаторе будут представлены Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, NEM, Litecoin и другие популярные цифровые активы. По словам представителей компании, используемая в классификаторе модель инвестиционной оценки будет учитывать "тысячи" различных показателей, включая особенности технологии, степень реального использования той или иной монеты, а также данные криптобирж.
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