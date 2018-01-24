Цена на золото растет 24 января до отметки, близкой к максимуму за 4 месяца

Стоимость золота поднимается в среду на фоне слабеющего доллара, торгуясь вблизи максимальной за четыре месяца отметки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,7 доллара, или на 0,28%, до 1340,4 доллара за тройскую унцию. В прошлый раз золото торговалось на отметке в примерно 1340 долларов в середине сентября 2017 года. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,69%, до 17,03 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21% - до 89,94 пункта. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Доллар также снижается в паре с евро и иеной. Инвесторы оптимистичны по поводу экономики еврозоны на фоне значительного роста индексов текущих экономических условий и экономических ожиданий в еврозоне в январе, которые были опубликованы Центром исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) во вторник. Первый показатель поднялся до 56,4 пункта с 50,7 пункта в декабре.

Иена продолжает расти после решения и комментариев по кредитно-денежной политике Центробанка Японии во вторник. Несмотря на то, что ставка была сохранена на прежнем уровне минус 0,1%, инвесторы оптимистично отреагировали на комментарии регулятора по прогнозу на рост цен в стране.

Золото, как надежный актив, было поддержано сообщениями из Северной Кореи. Как сообщает агентство Рейтер, во вторник КНДР заявила, что у страны есть мощная и надежная система ядерного сдерживания, чтобы помешать любой атаке, а также обвинила США в развертывании военных объектов вблизи корейской страны под предлогом обеспечения безопасности во время Олимпиады в Пхеньяне.