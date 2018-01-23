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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ 22 января выдал банкам рефинансирование 800 млн гривен

10:58 23.01.2018 |

Финансы

 

В понедельник, 22 января, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 800 млн гривен.

Об этом сообщил НБУ.

Из них: overnight - 800 млн гривен по ставке 16,50% годовых 1 банку.

Как сообщали Українські Новини, 19 января Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 800 млн гривен.

За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
 

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