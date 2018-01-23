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НБУ продал 22 января банкам депозитные сертификаты на 7 591 млн гривен
10:54 23.01.2018 |
НБУ продал 22 января банкам депозитные сертификаты на 7 591 млн гривен
Национальный банк в понедельник, 22 января, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 591 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 42 банкам на сумму 7 591 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 19 января продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 815 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В 2017 году Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен, что на 9,5% меньше чем за 2016 год.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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