НБУ продал 22 января банкам депозитные сертификаты на 7 591 млн гривен

Национальный банк в понедельник, 22 января, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 591 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 42 банкам на сумму 7 591 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 19 января продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 5 815 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В 2017 году Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен, что на 9,5% меньше чем за 2016 год.

В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.