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На межбанке 22 января объем торгов долларом уменьшился на $73,1 млн до $120 млн
10:50 23.01.2018 |
В понедельник, 22 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 73,1 млн долларов по сравнению с 19 января до 120 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 76,9 млн долларов по сравнению с 19 января до 147,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.
Курс доллара на межбанке, остававшийся неизменным в пятницу, в понедельник вырос на 9 коп до 28,88 UAH/USD.
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