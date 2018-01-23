На межбанке 22 января объем торгов долларом уменьшился на $73,1 млн до $120 млн

В понедельник, 22 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 73,1 млн долларов по сравнению с 19 января до 120 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 76,9 млн долларов по сравнению с 19 января до 147,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке, остававшийся неизменным в пятницу, в понедельник вырос на 9 коп до 28,88 UAH/USD.