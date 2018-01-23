НБУ на аукционе во вторник продал $47,3 млн по курсу до 28,86 грн

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе во вторник удовлетворил 25 заявок на общую сумму $47,3 млн по курсу до 28,86 грн/$1, сообщается на веб-сайте центробанка.

Всего на аукцион объемом до $100 млн было подано 30 заявок на $48,9 млн по курсу от 28,8 грн/$1 до 28,86 грн/$1. Средневзвешенный курс доллара по итогам аукциона составил 28,8526 грн/$1.

Результаты валютных аукционов НБУ 23 января

Дата 23.01.18 05.01.18 Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $ 48.90 66.70 Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1 максимальный 28.8600 28.2050 минимальный 28.8000 28.0000 Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1 средневзвешенный 28.8526 28.1927 максимальный 28.8600 28.2050 минимальный 28.8500 28.1800 Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн 47.30 50.50 Данные: НБУ

Во время предыдущего аукциона, 5 января, НБУ удовлетворил 31 заявку на $50,5 млн по курсу до 28,205 грн/$1, при том, что на аукцион были поданы 42 заявки на $66,7 млн по курсу от 28 грн/$1 до 28,205 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,1927 грн/$1.

По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривни на межбанке во вторник к 12:30 кв снизился до 28,8793 грн/$1 с 28,8758 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день. Торговый оборот к указанному времени $163,78 млн, тогда как днем ранее - $240,04 млн.

