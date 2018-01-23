НБУ на аукционе во вторник продал $47,3 млн по курсу до 28,86 грн

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе во вторник удовлетворил 25 заявок на общую сумму $47,3 млн по курсу до 28,86 грн/$1, сообщается на веб-сайте центробанка.
Всего на аукцион объемом до $100 млн было подано 30 заявок на $48,9 млн по курсу от 28,8 грн/$1 до 28,86 грн/$1. Средневзвешенный курс доллара по итогам аукциона составил 28,8526 грн/$1.
Результаты валютных аукционов НБУ 23 января
|Дата
|23.01.18
|05.01.18
| Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
| 48.90
| 66.70
| Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|
|
| максимальный
| 28.8600
| 28.2050
| минимальный
| 28.8000
| 28.0000
| Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|
|
| средневзвешенный
| 28.8526
| 28.1927
| максимальный
| 28.8600
| 28.2050
| минимальный
| 28.8500
| 28.1800
| Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
| 47.30
| 50.50
Данные: НБУ
Во время предыдущего аукциона, 5 января, НБУ удовлетворил 31 заявку на $50,5 млн по курсу до 28,205 грн/$1, при том, что на аукцион были поданы 42 заявки на $66,7 млн по курсу от 28 грн/$1 до 28,205 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,1927 грн/$1.
По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривни на межбанке во вторник к 12:30 кв снизился до 28,8793 грн/$1 с 28,8758 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день. Торговый оборот к указанному времени $163,78 млн, тогда как днем ранее - $240,04 млн.