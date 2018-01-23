Финансовые новости
- |
- 23.01.18
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото дорожает 23 января из-за снижения курса доллара на новостях из США
10:38 23.01.2018 |
Цена золота растет во вторник на фоне подешевевшего на политических новостях из США доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.50 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,3 доллара, или на 0,32%, до 1336,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,45% - до 17,07 доллара за унцию.
Доллар торгуется на уровне трехлетних минимумов, поскольку трейдеры реагируют на сообщения о финансировании правительства США. В субботу Федеральное правительство страны прекратило выполнять ряд функций из-за проблем с принятием бюджета. Республиканцы и демократы в сенате не могли договориться о ряде бюджетных параметров, включая меры по иммиграции.
Однако в понедельник президент страны Дональд Трамп подписал после принятия обеими палатами конгресса временный бюджетный закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 8 февраля.
На фоне политической неопределенности доллар дешевел к основным мировым валютам. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Войны правых: С чем пойдут на выборы Билецкий и Тягнибок
|Каких сюрпризов ждать от войны между спецслужбами
|В новом году в Вооруженных силах Украины ожидается масштабное обновление бронетехники
|В Кабмине решили не обязывать всех ФОПов устанавливать платежные терминалы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 23 января составил 28.8648 грн
|Депозитные ставки для физлиц 23.01.18
|Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене 23 января на сообщениях из США и Японии
|НБУ на аукционе во вторник продал $47,3 млн по курсу до 28,86 грн
|Биржи АТР закрылись ростом 23 января на оптимизме из США и новостях из Японии
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.01.2018
Это интересно
|Amazon открыл первый универсам без касс
|Марк Цукерберг: Facebook определит надежность источников новостей через опрос
|О чем не стоит говорить на работе: 8 советов
|Названы самые дорогие и самые дешевые города мира
|Virgin Hyperloop One планирует соединить главные аэропорты Лондона системой высокоскоростных вакуумных тоннелей
|В Украине изменят состав автомобильной аптечки
|Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного