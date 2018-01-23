EY: более 10% привлеченных при ICO средств украдены

Более 10% средств, привлеченных в рамках первичного размещения токенов (ICO), потеряны или украдены в результате хакерских атак, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Ernst & Young (EY).

Компания проанализировала более 372 ICO и обнаружила, что около $400 млн из привлеченных $3,7 млрд были украдены.

Фишинг был наиболее широко используемой хакерской техникой для ICO. Хакеры крадут до $1,5 млн поступлений от ICO в месяц, отмечается в докладе.

Исследование также показало, что популярность ICO снижается с конца 2017 г. Менее 25% ICO достигли своей цели в ноябре по сравнению с 90% в июне.

Проблемы, с которыми сталкивались недавние ICO в достижении своих целей, отчасти объясняются более низким качеством проектов, а также вопросами, возникшими вокруг предыдущих проектов, пояснил Пол Броуди, глава отдела инноваций в области технологии blockchain в Ernst & Young.

В ходе ICO компании обычно привлекают средства для создания новых технологических платформ или для финансирования бизнеса, использующего криптовалюты и технологию blockchain. Тем не менее для многих из этих проектов потребность в blockchain и криптовалютах часто необоснованна, считают в EY.

Компания также отметила, что оценка стоимости токенов в ходе ICO часто обусловлена страхом упустить выгоду и не имеет отношения к рыночным показателям, таким как развитие проекта.

Исследование также выявило несколько случаев, когда базовый программный код проекта содержал скрытые инвестиционные условия, которые не были раскрыты или противоречили раскрытой ранее информации. Например, может быть представлена информация, что дальнейшего выпуска токенов не будет, в то время как код может оставлять возможность для этого.

Как сообщали "Вести.Экономика", в ноябре сооснователь Ethereum Джозеф Любин и генеральный директор Ripple Брэд Гэрлингхаус предупредили о росте числа мошеннических проектов, которые предлагают мало ценности для инвесторов.

Многие ICO используются для поддержки "высококачественных проектов, но было много проектов-подражателей, где люди копируют все те же материалы и не намереваются обеспечивать какую-либо ценность для людей, покупающих токены", рассказал CNBC Джозеф Любин в кулуарах финтех-фестиваля в Сингапуре.

Брэд Гэрлингхаус также предупредил о рисках ICO. "Я думаю, многое из того, что происходит на рынке ICO, на самом деле является мошенничеством", - сказал он CNBC, добавив, что многие инвесторы судятся с эмитентами токенов.