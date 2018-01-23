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Информация об агентстве
НБУ передал до $1 млрд резервов в управление Всемирному банку
Национальный банк Украины (НБУ) передал до $1 млрд золотовалютных резервов (ЗВР) страны в управление Всемирному банку (ВБ), сообщил заместитель главы центробанка Олег Чурий.
"На сегодня часть ЗВР находится в управлении ВБ. Эта сумма составляет до $1 млрд", - сказал он в ходе информационного дня в Киеве в понедельник.
О.Чурий отметил, что ВБ является одним из крупнейших инвестиционных управляющих для центральных банков - он управляет резервами 53 стран мира.
Кроме того, такая передача позволяет осуществлять операции с ЗВР аналогичные тем, которые осуществляет ВБ при обучении персонала.
Другими выгодами передачи активов в управление ВБ является доступ к результатам его экономических исследований, открытие возможности персоналу НБУ дистанционно обучаться в ведущих американских институтах и университетах, получение от ВБ консультационных услуг.
По данным О.Чурия, ВБ управляет резервами Украины в рамках установленных НБУ ограничений. В числе таких ограничений: перечень высоколиквидных инструментов, ограничение риска, требование к ликвидности, а также требование отчетности.
Как сообщалось, международные резервы Украины в 2017 году возросли на 21% и по состоянию на 1 января 2018 года. Чистые валютные резервы возросли (разница между активами НБУ в инвалюте и обязательствами Украины перед МВФ) возросли на 58,5% - до $6,696 млрд, валютная позиция центробанка (разница между активами и пассивами НБУ в инвалюте) на конец года составляла $9,7 млрд.
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