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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Утверждение Смолия главой НБУ будет способствовать стабильности и преемственности политики центробанка - банкиры

 

Утверждение Верховной Радой кандидатуры первого заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия на пост главы центробанка будет способствовать стабильности на финансовом рынке и преемственности политики центробанка, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"В нынешней ситуации в стране вообще и в банковской сфере в частности назначение Якова Смолия на пост главы НБУ - оптимальное консенсусное решение. Оно даст четкий сигнал и рынку, и западным партнерам о преемственности политики руководства Нацбанком и продолжении планомерного курса регулятора на дальнейшее реформирование банковского сектора, в соответствии с лучшими европейскими и мировыми практиками", - сказала председатель правления банка "Кредит Днепр" Елена Малинская.

По ее оценке, деятельность Нацбанка под руководством Я.Смолия будет направлена на дальнейшее оздоровление банковского сектора, повышение его прозрачности и сохранение инфляционной и курсовой стабильности.

"Яков Васильевич - высокопрофессиональный банкир и топ-менеджер, работающий в банковской системе Украины со времен ее основания; уровень его компетенции и опыта в руководстве нашим непростым банковским рынком сложно переоценить. Уверена, что деятельность Нацбанка под руководством Я.Смолия будет направлена на дальнейшее оздоровление банковского сектора, повышение его прозрачности и эффективности, создание равных прозрачных правил игры для всех игроков рынка, независимо от происхождения капитала, реализацию конкретных законодательных изменений по усилению защиты прав кредиторов, а также на сохранение инфляционной и курсовой стабильности как необходимых условий для успешного развития экономики и банков", - сказала Е.Малинская.

Председатель правления Кредобанка Гжегож Шатковски полагает, что после вступления Я.Смолия в должность главы НБУ реформы финансового сектора продолжатся.

"Реформы финансового сектора продолжатся. Господин Смолий руководит Национальным банком уже несколько месяцев, и его политика ясна и видна. Думаю, что первоочередной темой повестки дня станет эффективность инфляционного таргетирования при помощи монетарной политики", - сказал банкир.

Председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач, свою очередь, отметил, что основная задача нового главы НБУ - сохранить независимость Нацбанка и завершить реформу банковского надзора.

"Основная задача нового руководителя НБУ, кто бы это ни был, - отстаивать и сохранить независимость Нацбанка от политики и завершить реформу банковского надзора. Среди наиболее важных мер, начатых и частично реализованных предыдущим руководством, я вижу: очищение банковской системы - закрытие мелких банков, закрытие обанкротившихся крупных банков и докапитализация остальных участников рынка, а также создание банковского регулятора европейского образца, внедрение новой денежно-кредитной политики и стабилизацию курса гривни", - сказал он.

Т.Хак-Ковач также добавил, что особого внимания требует усовершенствование денежно-кредитной политики. "Во время руководства Валерии Гонтаревой НБУ начал работать в режиме инфляционного таргетирования, однако это очень длительный процесс, и сейчас очень важно продолжать и усовершенствовать его", - сказал банкир.

Председатель правления ПУМБ Сергей Черненко полагает, что новый глава НБУ сможет обеспечить преемственность политики центробанка.

"Яков Смолий является внутренним кандидатом. Это предполагает преемственность и продолжения работы в русле уже взятого курса. Смолий - банкир с большим опытом, который работал как в коммерческом секторе, так и в Нацбанке", - сказал он.

По словам банкира, первоочередные решения, которые ожидают от нового главы НБУ, связаны во многом с действиями правительства Украины относительно работы с МВФ. "Мы очень надеемся, что это будет одна из первоочередных задач, с которой будет работать новый глава НБУ", добавил он.

Экс-первый заместитель главы правления Проминвестбанка Вячеслав Юткин полагает, что сам факт утверждения нового главы Нацбанка не отразится на курсе гривни.

"Никак не отразится. Яков Смолий выполняет обязанности главы НБУ с мая текущего года, и логично предположить, что если президент остановил свой выбор именно на нем, значит, все возможное для укрепления курса гривни Яков Смолий уже сделал. Другой вопрос - насколько ему это удалось. В Украине глава Нацбанка существенно повлиять на курсообразование не может, так как главный финансовый институт страны пока ещё независим в своих действиях и решениях только на бумаге", - сказал В. Юткин.

По его оценке, при Я.Смолие преемственность в политике НБУ сохранится.

"В команду НБУ Якова Смолия пригласила Валерия Гонтарева. Очевидно, что она и рекомендовала президенту его как своего преемника. Он будет продолжать начатые реформы в финсекторе, так как обратного пути просто нет", - добавил В.Юткин.

По его словам, в числе первоочередных решений рынок ожидает от нового главы НБУ анонсированную либерализацию валютного законодательства, которую регулятор планировал на март, и снятие ряда ограничений, введённых как антикризисные меры в 2014-2015 годах. "Эти и другие решения будут своеобразным знаком для инвесторов, откладывающих свой приход в Украину из-за существующих ограничений на валютном рынке", - сказал эксперт.

По его оценке, серьезных кадровых перестановок в НБУ не будет, исключением могут стать увольнения, вызванные окончательными итогами расследований в отношении вывода средств из ПриватБанка и возможной служебной халатности, допущенной руководящими сотрудниками НБУ.

Председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов также полагает, что назначение Я.Смолия главой НБУ не повлияет на курс гривни.

"Назначение Якова Васильевича Смолия главой НБУ никак не повлияет на курс гривни, который зависит от экономических факторов, а не отличности председателя Национального банка. Но сам факт того, что у нас теперь есть полноценный глава НБУ, положительно отразится на возможностях дальнейшего сотрудничества с нашими международными партнерами...На курс гривни ...влияют другие факторы - прежде всего политическая и экономическая стабильность, состояние экономики, платежный и торговый баланс, объем золотовалютных резервов, сотрудничество с международными партерами, а для украинской экономики важен еще и сезонный фактор", сказал банкир.

При этом он добавил, что в настоящее время хорошие условия для активного развития банков и банковское сообщество надеется на продолжение активного диалога с НБУ, направленного на решение сложных вопросов, сдерживающих его развитие. "Необходимы дальнейшая либерализация рынка, решение вопроса о защите прав кредиторов и, как результат, активизация кредитования экономики и приток инвестиций", добавил С.Мамедов.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 18 января внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении В. Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Я.Смолия.

В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку. До настоящего времени В.Гонтарева остается в отпуске и не намерена возвращаться к работе в НБУ.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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