НБУ планирует весной либерализовать репатриацию дивидендов

Национальный банк планирует либерализацию валютных ограничений в части репатриации дивидендов весной.

Об этом сообщил журналистам замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

"Это является приоритетом в нашей валютной либерализации. Потому что без возможности выводить валюту не будет инвестиций в страну. Либерализация в этом направлении зависит от многих факторов, но весной мы, скорее всего, ее проведем", - сказал он.

Национальный банк в настоящее время направил запросы банкам относительно пожеланий по репатриации дивидендов их клиентами.

"До 22 числа (января) у нас дедлайн по ответам от банков. Мы хотим выработать прогноз по ожидаемой репатриации и построить анализ будущих оттоков валюты", - отметил Чурий.

Как сообщали Українські Новини, НБУ неоднократно заявлял о планах по увеличению

лимита по репатриации дивидендов, который сейчас составляет 5 млн долларов в месяц для бизнеса.

В 2017 году Национальный банк оценил репатриацию дивидендов бизнесом в 1,8 млрд долларов.