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Информация об агентстве
Приват повысил цены на автогаз 22 января
12:38 22.01.2018 |
С 19 на 22 января стоимость автогаза в ряде крупных сетей АЗС выросла на 1-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, цены на автогаз выросли на станциях консолидированной сети группы «Приват»: на 8 коп./л и 11 коп./л - до 12,48 грн/л и 12,54 грн/л - СУГ подорожал в сетях «Авиас» и «Укрнафта».
На 20 коп./л цена СУГ выросла на станциях сети Jazz Oil.
Такие сети, как AMIC, Shell, SUN OIL, «БРСМ-Нафта», Mango и «Татнефть-Украина» повысили цену продукта на 1-12 коп./л.
В «А-95» отметили, что средняя цена СУГ по Украине 22 января составляет 13,09 грн/л (+4 коп./л).
Стоимость автогаза на АГЗС на 22 января 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
LPG
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
12,99
|
0,01
|
Shell
|
12,95
|
0,01
|
SOCAR
|
13,79
|
0,00
|
SUN OIL
|
13,07
|
0,05
|
UPG
|
13,15
|
0,00
|
WOG
|
13,62
|
0,00
|
Автотранс
|
13,28
|
0,00
|
Параллель
|
13,46
|
0,00
|
Авиас
|
12,48
|
0,08
|
БРСМ-Нафта
|
13,08
|
0,05
|
KLO
|
13,59
|
0,00
|
Marshal
|
12,85
|
0,10
|
Glusco
|
12,99
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
12,79
|
0,00
|
Род-Ник
|
13,10
|
0,00
|
ОККО
|
13,68
|
0,00
|
Маркет
|
12,49
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,99
|
0,12
|
Укрнафта
|
12,54
|
0,11
|
ZOG
|
13,09
|
0,00
|
Mango
|
12,58
|
0,04
|
Jazz Oil
|
12,29
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
13,09
|
0,04
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