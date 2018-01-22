Приват повысил цены на автогаз 22 января

С 19 на 22 января стоимость автогаза в ряде крупных сетей АЗС выросла на 1-20 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, цены на автогаз выросли на станциях консолидированной сети группы «Приват»: на 8 коп./л и 11 коп./л - до 12,48 грн/л и 12,54 грн/л - СУГ подорожал в сетях «Авиас» и «Укрнафта».

На 20 коп./л цена СУГ выросла на станциях сети Jazz Oil.

Такие сети, как AMIC, Shell, SUN OIL, «БРСМ-Нафта», Mango и «Татнефть-Украина» повысили цену продукта на 1-12 коп./л.

В «А-95» отметили, что средняя цена СУГ по Украине 22 января составляет 13,09 грн/л (+4 коп./л).

Стоимость автогаза на АГЗС на 22 января 2018 г., грн/л: