НБУ ожидает стабилизацию ситуации на валютном рынке в ближайшее время

Национальный банк ожидает стабилизацию ситуации на валютном рынке в ближайшее время.

Об этом журналистам в понедельник сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

"Мы не видим никаких проблем на валютном рынке. У нас достаточно высокие резервы и мы постоянно присутствуем на рынке. С начала месяца мы продали около 160 млн долларов. Мы продаем на самом деле не очень большие объемы - около 15-20 млн долларов в день. Большого перекоса мы не видим", - сообщил замглавы НБУ.

Он объяснил текущее снижение курса гривны сезонным фактором и ожидает, что ситуация изменится в ближайшие недели - месяцы.

"У нас 50% поступлений валютной выручки идет от аграриев. У них сейчас мертвый сезон, некоторые компании только из отпуска вернулись на прошлой неделе. Они проводят сейчас ограниченные экспортные операции. В ближайшее время, может пару недель - месяцев максимум ситуация должна изменится. Большая часть средств у аграриев находится либо в валюте, либо в товаре и чтобы посеять урожай - им нужны большие объемы гривны", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, с начала года курс гривны на межбанке снизился на 2,57% с 28,07 UAH/USD до 28,79 UAH/USD.