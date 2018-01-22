На межбанке 19 января объем торгов долларом увеличился на $11,2 млн до $193,1 млн

В пятницу, 19 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 11,2 млн долларов по сравнению с 18 января до 193,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 5,6 млн долларов по сравнению с 18 января до 224,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 9 коп в пятницу сохранился на уровне 28,79 UAH/USD.