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На межбанке 19 января объем торгов долларом увеличился на $11,2 млн до $193,1 млн
10:01 22.01.2018 |
В пятницу, 19 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 11,2 млн долларов по сравнению с 18 января до 193,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 5,6 млн долларов по сравнению с 18 января до 224,3 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.
Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 9 коп в пятницу сохранился на уровне 28,79 UAH/USD.
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