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Биткоин дешевеет на сообщениях азиатских регуляторов о расследованиях криптотрейдинга
08:41 22.01.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) снижается в цене на фоне ужесточения контроля со стороны азиатских регуляторов, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.27 EET биткоин дешевел на 4,44%, до 11,7 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 3,8%, до 11,6 тысячи долларов, на GDAX - на 3,8%, до 11,6 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин, также снижавшийся с утра, к настоящему моменту показывает незначительный рост - на 0,84%, до 11,6 тысячи долларов.
Альтернативные криптовалюты также дешевеют - Ethereum - на 4,32%, до 1 тысячи долларов, Ripple - на 5,81%, до 1,4 доллара, Bitcoin Cash - на 6,08%, до 1,8 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 564,4 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 35% всего рынка.
В конце прошлой недели стало известно, что народный банк Китая запретил всем местным банкам обслуживать криптотрейдеров. Об этом в пятницу сообщил медиаресурс Coindesk со ссылкой на государственное СМИ Securities Times. По данным портала, документ, выпущенный управлением торгово-промышленной деятельности банка Китая требует от компаний-провайдеров платежных систем начать внутренне расследование, чтобы выявить случаи криптовалютных торговых операций через эти системы. Компании должны прекратить обслуживать такие счета, говорится в документе.
Кроме того, как сообщило в пятницу агентство Рейтер, индонезийские власти также начали расследование в связи со случаями использования биткоина в качестве платежного средства на острове Бали, в то время как Центральный банк Индонезии 7 декабря выпустил постановление о запрете криптовалют.
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