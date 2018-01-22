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НБУ намерен перейти к расчету официального курса на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters
08:28 22.01.2018 |
Националный банк намерен перейти к расчету официального курса гривны к доллару на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters относительно реальных рыночных сделок и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В настоящее время официальный курс гривны рассчитывается как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным собственного программного комплекса НБУ, в котором банки осуществляют подтверждение всех своих сделок по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке.
Согласно сообщению, в результате перехода на новый механизм расчета курса уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в действующей системе.
Также НБУ планирует перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching - нового функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах.
Этот функционал, внедрение которого сейчас обсуждается с участниками рынка, позволит обеспечить на межбанковском валютном рынке постоянное наличие твердых цен на куплю-продажу иностранной валюты и быстрое заключение сделок с лучшим курсовыми параметрами.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанковских торгах, устанавливаемый им на 22 января, на 6,73 коп. до 28,8448 UAH/USD.
Национальный банк объясняет снижение курса гривны в последние дни сезонным фактором.
С начала 2018 года курс гривны на межбанке снизился на 1,32% с 28,07 UAH/USD до 28,44 UAH/USD.
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