Финансовые новости
- |
- 22.01.18
- |
- 17:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар дешевеет к евро 22 января, трейдеры ждут развития ситуации с финансированием правительства США
16:03 22.01.2018 |
Доллар США дешевеет относительно евро на торгах в понедельник и укрепляется по отношению к иене.
Индекс ICE U.S. Dollar, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, стабилен в ходе торгов.
Таким образом, инвесторы довольно слабо реагируют на прекращение финансирования правительства США, пишет MarketWatch.
Американские законодатели в понедельник вновь предпримут попытку разрешить разногласия по бюджетным вопросам, которые привели к прекращению финансирования правительства США.
Сенат, как ожидается, проведет в понедельник процедурное голосование по законопроекту о продлении финансирования правительства до 8 февраля, чтобы определить, сможет ли документ набрать достаточное количество голосов, сообщает The Wall Street Journal. В воскресенье аналогичная попытка проголосовать по законопроекту, для чего "за" должны были высказать не менее 60 сенаторов, провалилась.
Президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что необходимо изменить нынешнюю процедуру и принять законопроект 51 голосом, то есть простым большинством.
"Почему "шатдаун" не оказывает серьезного давления на доллар? Возможно, инвесторы помнят, что в прошлом это не несло крупных последствий для американской экономики или рынков", - отмечает стратег ACLS Global Маршалл Гиттлер. "Инвесторы, вероятно, думают, что пока экономика США остается здоровой, и фондовый рынок идет вверх, можно ожидать подъема ставки Федрезервом в марте. Это причина для того, чтобы не продавать доллары", - говорит эксперт.
Банк Японии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведут очередные заседания на этой неделе - во вторник и четверг соответственно.
Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями японского ЦБ, который ранее в этом месяце сократил объем покупки наиболее долгосрочных облигаций в рамках регулярных операций на открытом рынке.
От ЕЦБ эксперты ждут намеков на то, каким образом, он намерен ужесточать политику в 2018 году. Протокол декабрьского заседания ЕЦБ указал на довольно "ястребиный" настрой Центробанка на текущий год.
Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов до $1,2239 по сравнению с $1,2222 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара относительно иены вырос до 110,84 иены против 110,77 иены накануне.Пара фунт/доллар торгуется на уровне $1,3897 по сравнению с $1,3858 по итогам сессии в пятницу.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|АЗС перешли на топливо Евро 5: Вырастут ли цены?
ТОП-НОВОСТИ
|Украинские банки ожидают роста кредитования бизнеса и граждан
|Отменят ли безвиз Украине: что не так в борьбе Брюсселя за антикоррупционный суд
|Постпразничная война. Оккупанты начинают новые кровавые провокации
|Гонтарева обвиняет Коломойского в скандале вокруг ICU и денег Януковича
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 22 января составил 28.8758 грн
|Утверждение Смолия главой НБУ будет способствовать стабильности и преемственности политики центробанка - банкиры
|Депозитные ставки для физлиц 22.01.18
|Доллар дешевеет к евро 22 января, трейдеры ждут развития ситуации с финансированием правительства США
|НБУ 15-19 января продал на межбанке $125 млн и купил $17 млн по запросу лучшего курса
|Объем биржевых контрактов с ценными бумагами сократился на 11,5% до 24,7 млрд гривен в декабре
|Украинские банки ожидают роста кредитования бизнеса и граждан
Это интересно
|В Украине изменят состав автомобильной аптечки
|Google будет учитывать скорость загрузки сайтов при поиске с мобильного
|Visa подготовила банковские карты со встроенным дактилоскопическим сканером
|Mazda обещает скорое возвращение роторных двигателей
|Компания Ferrari подтвердила выпуск вседорожника
|Apple сообщила, что заплатит разовый налог в размере $38 млрд на прибыль, которую она намерена вернуть в США
|Китайцы приехали в Детройт с кроссовером без окон