Доллар дешевеет к евро 22 января, трейдеры ждут развития ситуации с финансированием правительства США

Доллар США дешевеет относительно евро на торгах в понедельник и укрепляется по отношению к иене.

Индекс ICE U.S. Dollar, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, стабилен в ходе торгов.

Таким образом, инвесторы довольно слабо реагируют на прекращение финансирования правительства США, пишет MarketWatch.

Американские законодатели в понедельник вновь предпримут попытку разрешить разногласия по бюджетным вопросам, которые привели к прекращению финансирования правительства США.

Сенат, как ожидается, проведет в понедельник процедурное голосование по законопроекту о продлении финансирования правительства до 8 февраля, чтобы определить, сможет ли документ набрать достаточное количество голосов, сообщает The Wall Street Journal. В воскресенье аналогичная попытка проголосовать по законопроекту, для чего "за" должны были высказать не менее 60 сенаторов, провалилась.

Президент Дональд Трамп в свою очередь заявил, что необходимо изменить нынешнюю процедуру и принять законопроект 51 голосом, то есть простым большинством.

"Почему "шатдаун" не оказывает серьезного давления на доллар? Возможно, инвесторы помнят, что в прошлом это не несло крупных последствий для американской экономики или рынков", - отмечает стратег ACLS Global Маршалл Гиттлер. "Инвесторы, вероятно, думают, что пока экономика США остается здоровой, и фондовый рынок идет вверх, можно ожидать подъема ставки Федрезервом в марте. Это причина для того, чтобы не продавать доллары", - говорит эксперт.

Банк Японии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведут очередные заседания на этой неделе - во вторник и четверг соответственно.

Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями японского ЦБ, который ранее в этом месяце сократил объем покупки наиболее долгосрочных облигаций в рамках регулярных операций на открытом рынке.

От ЕЦБ эксперты ждут намеков на то, каким образом, он намерен ужесточать политику в 2018 году. Протокол декабрьского заседания ЕЦБ указал на довольно "ястребиный" настрой Центробанка на текущий год.

Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов до $1,2239 по сравнению с $1,2222 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены вырос до 110,84 иены против 110,77 иены накануне.

Пара фунт/доллар торгуется на уровне $1,3897 по сравнению с $1,3858 по итогам сессии в пятницу.