Золото выросло 19 января на рисках остановки работы правительства США

В пятницу цены на золото выросли на фоне ослабления доллара США, связанного с опасениями по поводу возможной приостановки работы американского правительства.

Февральские фьючерсы на золото на COMEX недавно выросли в цене на 0,6% до 1334,60 доллара за унцию. Цены смогли достигнуть максимума с сентября и начали новый год, получая поддержку на фоне ослабления доллара. Снижение курса доллара делает цены на золото и другие сырьевые товары, деноминированные в долларах, ниже для держателей других валют.

Индекс доллара WSJ недавно опустился на 0,04%, немного поднявшись с самого низкого уровня закрытия с мая 2015 года.

По словам некоторых аналитиков, вероятность приостановки работы правительства США, учитывая, что Сенату еще только предстоит принять решение по законопроекту о краткосрочном финансировании, может оказать давление на доллар и, соответственно, укрепить цены на золото. Кроме того, многие инвесторы покупали металл на фоне геополитической неопределенности, используя его в качестве надежного актива на случай нестабильности на рынках.

"Динамика на рынке золота связана ситуацией в США. Это основной фактор, определяющий ход торгов", - отмечает Айра Эпштейн, стратег-аналитик at Linn & Associates.

Многие инвесторы следят за сигналами центрального банка и экономическими данными, чтобы спрогнозировать дальнейшие шаги ФРС относительно процентных ставок. Золото не может конкурировать с приносящими процентный доход активами, такими как казначейские облигации, при росте стоимости заимствований.

Тем не менее некоторые аналитики считают, что драгоценный металл в 2018 году может подорожать, поскольку инвесторы ожидают роста потребительских цен. Некоторые покупают золото в качестве защиты от инфляции.

"Цены на золото, наконец, будут связаны с тем, с чем должны - с инфляцией", - отметил Эпштейн.

Что касается цветных металлов, то мартовские фьючерсы на медь в пятницу в США колебались между ростом и снижением и недавно торговались с понижением на 0,1%, по 3,1960 доллара за фунт. Цветной металл снизился в цене примерно на 3% с достигнутых в конце декабря почти четырехлетних максимумов. Тем не менее некоторые аналитики ожидают, что высокий спрос со стороны Китая и перебои с поставками окажут ценам поддержку.