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Депозитные ставки для физлиц 19.01.18
16:39 19.01.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 19 января 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|19.01.18
|18.01.18
|19.01.18
|18.01.18
|19.01.18
|18.01.18
|3 месяца
|13.52
|13.52
|2.49
|2.49
|1.59
|1.59
|6 месяцев
|14.32
|14.32
|3.11
|3.11
|1.94
|1.94
|9 месяцев
|14.03
|14.03
|3.20
|3.20
|2.16
|2.16
|12 месяцев
|14.27
|14.27
|3.68
|3.68
|2.51
|2.51
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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