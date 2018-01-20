SEC практически закрыла дверь для биткойновых ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США дала понять, что не намерена одобрять регистрацию ETF на биткойн и другие криптовалюты, поставив под сомнение возможность соответствия подобных продуктов правилам, предусмотренным для защиты обычных инвесторов, пишет газета The Wall Street Journal.

В письме, которое SEC направила отраслевым группам Уолл-стрит, стремящимся к запуску основанных на криптовалютах ETF и взаимных фондов, поднимается вопрос о том, каким образом, проблемы волатильности и ликвидности биткойна будут согласовываться с необходимостью расчета фондами справедливой стоимости их портфелей на конец каждой торговой сессии.

Проблемой также может стать легкий вывод инвесторами средств из подобных инвестиционных структур, отмечают в SEC.

"До тех пор, пока эти вопросы не будут решены удовлетворительным образом, мы не считаем целесообразной регистрацию фондов, планирующих инвестировать преимущественно в криптовалюты и связанные с ними продукты", - заявила Далия Бласс, отвечающая в SEC за управление инвестициями.

Ряд инвесткомпаний ранее заявили о желании запустить ETF на биткойн на фоне растущего интереса к рынку криптовалют, однако SEC всегда скептически относилась к этой идее.

Регулятор также высказывал сомнения в отношении размещений в криптовалютах - ICO (Initial Coin Offering), считая, что многие из этих сделок аналогичны по структуре продаже ценных бумаг и должны подчиняться правилам защиты инвесторов.

В прошлом году SEC отклонило заявку братьев Кэмерона и Тайлера Винклевосс, основателей биржи криптовалют Gemini Trust, о создании двух ETF на биткойн, заявив, что глобальный рынок криптовалют недостаточно прозрачен.

Некоторые эксперты надеялись, что SEC смягчит свою позицию после запуска фьючерсов на биткойн двумя ведущими биржевыми операторами в конце прошлого года.

Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) дала разрешение CBOE и CME начать торговлю фьючерсами на биткойн 1 декабря 2017 года.

В своем письме к отраслевым группам Уолл-стрит SEC предостерегла их от попыток найти лазейки, которые позволили бы им запустить фонды, основанные на биткойне или фьючерсах на биткойн.

SEC "будет оценивать подобные действия отрицательно и рассмотрит принятие мер", необходимых для защиты обычных инвесторов, отмечается в письме.