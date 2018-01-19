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Фунт попал под давление статистики розничных продаж в Великобритании
13:11 19.01.2018 |
Курс фунта стерлингов к доллару замедлил темп роста в пятницу днем после того, как стало известно о значительном снижении объема розничных продаж в Великобритании по сравнению с прогнозами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.33 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3914 доллара с 1,3897 доллара за фунт на предыдущем закрытии, до выхода статистики фунт торговался на отметке около 1,3930 доллара. Курс евро к доллару поднимался до 1,2283 доллара за евро с 1,2238 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 110,59 иены за доллар со 111,10 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 90,24 пункта.
Как сообщило ранее в пятницу британское Бюро национальной статистики (ONS), объем розничных продаж в стране в декабре снизился в месячном выражении на 1,5% против ожидаемого снижения всего на 0,6%. В годовом исчислении зафиксирован рост показателя на 1,4%, что почти в два раза ниже прогноза роста на 3%.
Доллар, в свою очередь, дешевеет к основным мировым валютам на неопределенности с перспективой финансирования федерального правительства США.
Палата представителей конгресса США в четверг одобрила законопроект о временном финансировании правительства, который позволяет ему работать вплоть до середины февраля. Теперь документ должен поступить на рассмотрение сената. Срок действия нынешнего закона о финансировании американского правительства истекает в ночь с пятницы на субботу, и в том случае, если он не будет продлен, федеральные ведомства должны будут закрыться.
Инвесторы теперь в ближайшие дни ожидают несколько заседаний центробанков. Во вторник состоится заседание Банка Японии, который по результатам последней встречи сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. В четверг пройдет заседание ЕЦБ, который, как ожидают эксперты, сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
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