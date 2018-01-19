На межбанке 18 января объем торгов долларом уменьшился на $14,2 млн до $181,9 млн

В четверг, 18 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 14,2 млн долларов по сравнению с 17 января до 181,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 13,9 млн долларов по сравнению с 17 января до 218,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 6 коп в четверг дополнительно вырос на 9 коп до 28,79 UAH/USD.