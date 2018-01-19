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Доллар продолжает дешеветь 19 января на опасениях приостановки работы правительства США
09:16 19.01.2018 |
Курс доллара США продолжает опускаться относительно евро и иены в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и следят за ситуацией вокруг продления финансирования работы американского правительства.
Курс евро к доллару по данным на 8:00 EET составляет $1,2259 по сравнению с $1,2238 на закрытие предыдущей сессии.
Пара евро/иена торгуется к указанному времени на уровне 135,95 иены против 135,98 иены накануне, курс доллара к иене опустился до 110,89 иены по сравнению со 111,11 иены в четверг.
Как сообщалось накануне, число домов, строительство которых было начато в США в декабре 2017 года, сократилось на 8,2% по сравнению с предшествующим месяцем и составило 1,192 млн в пересчете на годовые темпы. Темпы падения были максимальными с ноября 2016 года.
Между тем министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе рухнуло на 41 тыс., до 220 тыс. Показатель оказался минимальным с февраля 1973 года, падение было рекордным с декабря 2008 года.
Тем временем Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном продлении финансировании работы правительства страны сроком до середины февраля, однако из-за оппозиции со стороны демократов Сенат может не поддержать законопроект.
Если закон не будет принят, с субботы правительство США останется без финансирования. В этом случае все федеральные ведомства должны будут отправить сотрудников в отпуск.
Американские законодатели не могут договориться по ключевым вопросам, включая иммиграционную политику и бюджет министерства обороны.
Тем временем курс юаня впервые с 2015 года укрепился до менее 6,4 юаня за $1. Китайская валюта выросла на 0,3%, до 6,3980/$1.
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