Рынок криптовалют продолжает восстановление, биткоин закрепился на $11 тыс

Рынок цифровых валют в пятницу продолжает восстановление после резкого падения, при этом самая популярная в мире криптовалюта - биткоин (bitcoin) - торгуется возле отметки в 11 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.32 EET биткоин дорожал на 2,28%, до 11,62 тысячи долларов. На бирже BitMEX криптовалюта росла в цене на 2,2%, до 11,4 тысячи долларов, на Bitfinex - на 1,6%, до 11,14 тысячи. А по данным портала Coindesk, биткоин поднимался в цене на 0,78%, до 11,34 тысячи долларов.

После падения ниже отметки в 10 тысяч долларов в четверг, биткоин перешел к росту, превышая позднее отметку в 12 тысяч долларов. По мнению руководителя исследовательского отдела Blockchain Capital Спенсера Богарта (Spencer Bogart), биткоин показал свою способность переживать потрясения, тогда как менее крупные криптовалюты в эти дни переоценены. Для многих людей сегодня, считает эксперт, такая устойчивость биткоина является отличной возможностью для покупки.

Также, согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дорожает на 4,1%, до 1,05 тысячи долларов, Ripple - на 16,7%, до 1,64 доллара, Bitcoin Cash - на 1,13%, до 1,82 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 573,98 миллиарда долларов. Доля биткоина - примерно 34% от всего рынка криптовалют, Ethereum - 18%, Ripple - 11%.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж.

Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.