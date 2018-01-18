Финансовые новости
- |
- 19.01.18
- |
- 03:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 18.01.18
17:47 18.01.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 января 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|17.01.18
|18.01.18
|17.01.18
|18.01.18
|17.01.18
|18.01.18
|3 месяца
|13.52
|13.52
|2.49
|2.49
|1.59
|1.59
|6 месяцев
|14.32
|14.32
|3.11
|3.11
|1.94
|1.94
|9 месяцев
|14.03
|14.03
|3.20
|3.20
|2.16
|2.16
|12 месяцев
|14.27
|14.27
|3.68
|3.68
|2.51
|2.51
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко предлагает Раде уволить Гонтареву и назначить главой НБУ Смолия
|Рада разрешила допуск военных других государств на учения в Украину
|Принятый закон о приватизации содержит поправку о возможности защиты прав инвесторов по английскому праву
|Рада приняла новую редакцию закона о приватизации государственного и коммунального имущества
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Казначеи прогнозируют дальнейший рост курса доллара, но затем обещают откат
|Порошенко предлагает Раде уволить Гонтареву и назначить главой НБУ Смолия
|Рынок акций Украины завершил торги 18 января снижением
|Депозитные ставки для физлиц 18.01.18
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 18 января составил 28,7775 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.01.2017
Это интересно
|Lexus представил суперроскошный внедорожник
|Средняя стоимость эксплуатации электромобиля в США составляет около $500 в год
|Мошенники продают несуществующую криптовалюту Telegram
|Ford будет выпускать электроскутер OjO под своей маркой
|Tag Heuer выпустил недорогие умные Android-часы за $1200
|General Motors показалинтерьер беспилотника без руля и педалей
|Microsoft и Signal реализуют в Skype сквозное шифрование