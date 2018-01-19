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Фунт дорожает к доллару 19 января на новостях по Brexit
15:38 18.01.2018 |
Курс фунта стерлингов растет к доллару в четверг после принятия палатой общин британского парламента законопроекта о Brexit, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.16 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3859 доллара с 1,383 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару при этом увеличивался до 1,2237 доллара за евро с 1,2186 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 111,24 иены за доллар со 111,31 иены на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 90,63 пункта.
В среду вечером палата общин британского парламента приняла в третьем, финальном чтении законопроект о Brexit. Теперь документ поступает на рассмотрение в палату лордов, после чего его должна одобрить королева. Министр Великобритании по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что палата лордов начнет рассмотрение законопроекта в конце января.
Законопроект о процедуре выхода Британии из Евросоюза (EU Withdrawal Bill или Great Repeal Bill, GRB) устанавливает точную дату Brexit - 23.00 29 марта 2019 года. Документ предусматривает исключение Европейского суда из процесса подготовки и применения законов в Великобритании, а планируемая отмена действия в стране закона "О Европейском сообществе" от 1972 года положит конец примату европейского законодательства над британским. Какие именно законы будут пересмотрены, предстоит решать парламенту уже после принятия GRB.
"Кажется, переговоры по Brexit начинают развиваться. И некоторая политическая неопределенность в Великобритании начинает исчезать", - сказал агентству Рейтер аналитик ETF Securities Мартин Арнольд (Martin Arnold).
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