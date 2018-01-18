На межбанке 17 января объем торгов долларом уменьшился на $1,6 млн до $196,1 млн

В среду, 17 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 1,6 млн долларов по сравнению с 16 января до 196,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 3,3 млн долларов по сравнению с 16 января до 232,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 5 коп в среду вырос на 6 коп до 28,70 UAH/USD.