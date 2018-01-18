НБУ продал 17 января банкам депозитные сертификаты на 6 742 млн гривен

Национальный банк в среду, 17 января, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 6 742 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 33 банкам на сумму 6 442 млн гривен и сроком на 77 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,73% годовых 2 банкам на сумму 300 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 16 января продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 11 440 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В 2017 году Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен, что на 9,5% меньше чем за 2016 год.

В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.