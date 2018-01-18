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Данилюк рассчитывает на выполнение условий транша МВФ в I кв.-2018
08:40 18.01.2018 |
Украина нуждается в сохранении финансирования Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых организаций (МФО) и может выполнить условия для получения очередного транша кредита МВФ в первом квартале текущего года, считает министр финансов Александр Данилюк.
"Мое задание как министра финансов, чтобы продолжалась успешная работа с МВФ. Когда мы находимся в программе с МВФ, можем получать дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС. Эти деньги сейчас важны", - заявил он в эфире "5 канала" в среду.
Комментируя условия выделения очередного транша МВФ по программе расширенного финансирования EFF, А.Данилюк напомнил, что пенсионная реформа была принята еще в прошлом году, и выразил надежду, что новый закон о приватизации будет принят уже 18 января.
"Я надеюсь, что в первом квартале мы будем иметь закон об Антикоррупционном суде", - добавил еще одно необходимое условие глава Минфина.
"На повестке дня завершение энергетической реформы: полностью смена модели работы газового рынка - переход от монополии к более конкурентному рынку. Это будет содействовать привлечению инвестиций, большая конкуренция - это меньшие цены", - назвал еще одно обязательство Украины А.Данилюк.
Он признал, что затягивание с возобновлением финансирования со стороны МВФ является одним из факторов ослабления гривни, хотя назвал существующий объем резервов в более чем $18 млрд комфортным уровнем.
Глава Минфина подчеркнул, что в отсутствие кредитов МВФ Украине придется искать альтернативные источники финансирования, а "это не так то просто".
Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года.
В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать процесс приватизации госпредприятий, чтобы он был прозрачным и основывался на рыночных механизмах, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.
Нацбанк ранее сообщал, что в 2018 году ожидает поступления двух траншей МВФ на общую сумму $3-3,5 млрд.
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