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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.01.2018
16:53 17.01.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 17 января 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 10.01
|750505.66
|360572.80
|361028.21
|22215.24
|1470.01
|5219.40
|на 11.01
|750036.54
|360572.80
|360926.32
|21852.55
|1464.42
|5220.46
|на 12.01
|750567.75
|360572.80
|361261.89
|21998.64
|1479.56
|5254.85
|на 15.01
|751059.93
|360572.80
|361656.87
|22087.20
|1487.90
|5255.16
|на 16.01
|751305.81
|360572.80
|361892.51
|22094.60
|1490.63
|5255.26
|на 17.01
|751641.10
|360572.80
|362205.09
|22101.95
|1505.72
|5255.55
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 17 января – 28.652576 грн/$1.
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