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Евро продолжает дешеветь к доллару 17 января на заявлениях представителей ЕЦБ
16:05 17.01.2018 |
Евро продолжает дешеветь относительно доллара США в среду на опасениях укрепления валюты, высказанных представителями Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Курс евро к доллару по данным на 15:20 EET составляет $1,2203 по сравнению с $1,2260 на закрытие предыдущей сессии.
Зампредседателя ЕЦБ Витор Констансио в интервью газете La Repubblica, опубликованном в среду, заявил об обеспокоенности "неожиданными колебаниями" валютного курса, "не отражающими изменений фундаментальных факторов".
Ранее на этой неделе курс евро к доллару приблизился к максимальному уровню с декабря 2014 года на ожиданиях изменения Европейским центральным банком (ЕЦБ) формулировки заявлений о будущем стимулировании на фоне улучшения экономической ситуации в еврозоне.
В.Констансио, однако, дал понять, что трейдерам не стоит ждать изменения тона заявлений ЕЦБ по итогам заседания, которое пройдет на следующей неделе.
По его словам, руководителям ЕЦБ нужно быть осторожными, чтобы "не подавить рост слишком рано".
Еще один представитель ЕЦБ - Эвальд Новотны - в среду заявил, что укрепление евро "не помогает" Центробанку. При этом он добавил, что валютные курсы "всегда довольно волатильны", и укрепление евро не обязательно будет постоянным.
ЕЦБ "не ставит целей для курса евро, поэтому может лишь оценивать его динамику" в плане влияния на экономику, заявил Э.Новотны.
Пара евро/иена торгуется в среду на уровне 135,18 иены против 135,43 иены накануне, курс доллара к иене поднялся до 110,77 иены по сравнению со 110,45 иены во вторник.
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