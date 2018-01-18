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В 2017 Минфин привлек в госбюджет 32,8 млрд гривен и $1,8 млрд за счет размещения ОВГЗ
Министерство финансов в январе-декабре привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом свидетельствуют отчетные данные Национального банка, передают Українські Новини.
Также в 2017 году привлечено 134 млн евро.
Средневзвешенная доходность по гривневым бумагам составила 15% годовых, по долларовым - 4,8%, номинированным в евро - 4%.
В 2017 году Министерство финансов выпустило облигации внутреннего госзайма для докапитализации госбанков на 70,7 млрд гривен.
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