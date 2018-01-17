Финансовые новости
- |
- 17.01.18
- |
- 14:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ 16 января выдал банкам рефинансирование 2 500 млн гривен
10:22 17.01.2018 |
Во вторник, 16 января, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 500 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ.
Из них: overnight - 2 500 млн гривен по ставке 16,50% годовых 1 банку.
Как сообщало агентство, 15 января, Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 500 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Шесть выстрелов в балканское перемирие: кому выгодна смерть Оливера Ивановича
ТОП-НОВОСТИ
|Передача ПХГ в МГУ оттолкнет иностранных партнеров - Коболев
|Мир не любой ценой. Почему украинцы не устали от войны на Донбассе
|Как Украина превратила советское ракетное старье в страшное оружие
|НБУ 16 января удержал курс доллара на межбанке крупной распродажей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 28,6589 грн
|Биржи АТР закрылись 17 января преимущественно снижением вслед за рынками США
|Курсы валют по карточным операциям на 17.01.2018
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 16.01.2018
|Остатки средств на корсчетах банков 17.01.18
|Фонд гарантирования вкладов сократил задолженность пред НБУ на 800 миллионов
|НБУ продал 16 января банкам депозитные сертификаты на 11 440 млн гривен
Это интересно
|Tag Heuer выпустил недорогие умные Android-часы за $1200
|General Motors показалинтерьер беспилотника без руля и педалей
|Microsoft и Signal реализуют в Skype сквозное шифрование
|Чем нам грозит ошибка в процессорах Intel
|Представлена Lenovo Mirage Solo — первая гарнитура VR с поддержкой Google Worldsense
|На CES 2018 показали обновленного секс-робота Гармонию
|Американский производитель вертолетов Bell Helicopter представил концепт летающего такси