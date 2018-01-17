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На межбанке 16 января объем торгов долларом увеличился на $110 млн до $197,7 млн
10:10 17.01.2018 |
Во вторник, 16 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 110 млн долларов по сравнению с 15 января до 197,7 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 121,5 млн долларов по сравнению с 15 января до 235,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.
Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 5 коп во вторник вырос на 5 коп до 28,64 UAH/USD.
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