На межбанке 16 января объем торгов долларом увеличился на $110 млн до $197,7 млн

Во вторник, 16 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 110 млн долларов по сравнению с 15 января до 197,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 121,5 млн долларов по сравнению с 15 января до 235,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 5 коп во вторник вырос на 5 коп до 28,64 UAH/USD.