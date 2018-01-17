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Информация об агентстве
Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 1,6 млрд гривен
18:39 16.01.2018 |
Министерство финансов 16 января разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 596,491 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 84 дня на 718,5 млн гривен под 16,00% годовых, со сроком обращения 168 дней на 569,6 млн гривен под 16,00% годовых и со сроком обращения 266 дней на 308,3 млн гривен под 15,70% годовых.
|Номер аукциона
|4
|5
|6
|7
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000165765
|Доразмещение UA4000170732
|Доразмещение UA4000175467
|Первичное размещение
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|16.01.2018
|16.01.2018
|16.01.2018
|16.01.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|17.01.2018
|17.01.2018
|17.01.2018
|17.01.2018
|Срок оплаты процентов
|11.04.2018
|04.07.2018
|11.04.2018
|18.07.2018
|Срок оплаты процентов
|10.10.2018
|16.01.2019
|Срок оплаты процентов
|17.07.2019
|Срок оплаты процентов
|15.01.2020
|Срок оплаты процентов
|15.07.2020
|Срок оплаты процентов
|13.01.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|71.25
|71.25
|71.25
|0.00
|Номинальный уровень доходности. %
|14.25
|14.25
|14.25
|0.00
|Срок обращения (дней)
|84
|168
|266
|1092
|Срок погашения
|11.04.2018
|04.07.2018
|10.10.2018
|13.01.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|695 000 000.00
|570 900 000.00
|382 640 000.00
|31 347 000.00
|Объем удовлетворенных заявок(по номинальной стоимости)
|695 000 000.00
|570 900 000.00
|300 000 000.00
|0.00
|Общий объем выпуска(по номинальной стоимости)
|1 472 200 000.00
|2 089 300 000.00
|1 214 000 000.00
|0.00
|Количество поданных заявок. шт.
|7
|3
|6
|4
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|7
|3
|3
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|16.00
|16.00
|16.00
|16.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|16.00
|16.00
|15.75
|15.70
|Установленная доходность. %
|16.00
|16.00
|15.75
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|16.00
|16.00
|15.75
|0.00
|Поступление в бюджет
|718 539 650.00
|569 638 311.00
|308 313 000.00
|0.00
Данные: МинфинУкраины
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов за 11 месяцев 2017 года привлекло в государственный бюджет 27,697 млрд гривен и 1,382 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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